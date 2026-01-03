Laut einer im Oktober publizierten Wahlumfrage liegt diese Marke für die SVP in Reichweite. Hätten die Wahlen vergangenen Herbst stattgefunden, hätte die SVP mit einem Plus von 2,5 Punkten einen Wähleranteil von 30,4 Prozent erreicht. Das besagte ein Wahlbarometer, welches die Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG zur Halbzeit zwischen den Wahlen 2023 und 2027 publizierte. Die Online-Umfrage basierte auf Angaben von rund 32'000 Stimmberechtigten zwischen dem 25. August und 11. September 2025. Auch die SP und die Grünen hätten laut Sotomo zu den Gewinnern gehört.