Der SVV-Vorstand setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Privatversicherer zusammen. Dabei nimmt Bamberger als neue Chefin des Krankenversicherers CSS den Platz ihrer Vorgängerin Philomena Colatrella ein. Denselben Weg geht Deflorin, der von Fabrizio Petrillo den CEO-Posten bei der Axa Schweiz übernommen hatte.