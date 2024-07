Kosten in einem ähnlich hohen Umfang erwartet die Baloise in ihren Büchern, hiess es am (heutigen) Donnerstag auf Anfrage. Derweil gibt Axa Schweiz derzeit noch keine Schadenschätzungen ab. Dazu sei es noch zu früh, so ein Sprecher. Die Lage sei noch unübersichtlich, einige Gebiete seien erst seit Kurzem zugänglich und viele Schäden würden erst in den kommenden Tagen und Wochen gemeldet. Auch die Helvetia Versicherung gab noch keine Schätzung zu den Unwetterkosten ab.