Nach einem schwierigen Jahr 2023 mit rückläufigen Verkäufen in Asien und geopolitischem Gegenwind startet die Swatch Group 2025 mit vorsichtigem Optimismus. Die Nachfrage in China und Südostasien zieht wieder an, die Margen bleiben trotz Preisdruck robust, und das Uhrenportfolio mit Marken wie Omega, Longines und Tissot bietet Spielraum für Aufwärtspotenzial.