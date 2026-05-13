Dabei hatten die Gerüchte um die neue Uhr die Papiere noch deutlich nach oben getrieben. In der Spitze wurden mehr als 210 Franken für den Swatch-Inhaber bezahlt. Nach der offiziellen Ankündigung am Samstag zogen sich Investoren aber wieder vermehrt zurück - getreu dem Motto «buy the rumor, sell the fact».