Das positive Momentum im Handel mit Schweizer Uhren zeigt sich auch in den Exportdaten für den Monat Juni. Die Schweizer Uhrenexporte kletterten gegenüber dem Vorjahresmonat um 11 Prozent in die Höhe. Dabei handelt es sich allerdings um eine Momentaufnahme. In der ersten Jahreshälfte liegen die Exporte mit 0,7 Prozent nach wie vor leicht im Minus.