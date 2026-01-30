Die Zahlen liegen laut ZKB-Analyst Patrik Schwendimann beim Umsatz über dem Konsens, der operative Gewinnhebel habe aber voll negativ durchgeschlagen. Die Gruppe habe die Kapazitäten unverändert belassen und auch unter dem starken Franken gelitten. Derweil falle der Ausblick wie üblich positiv aus. Sollte der Konzern aber zu einer klar besseren Gewinnentwicklung zurückfinden, dann wäre die Aktie aus heutiger Sicht zu tief bewertet. Vieles hänge dabei von der Erholung in China ab.