Die Aktien der Swatch Group sind am Montag mit deutlichen Kursabschlägen in die neue Börsenwoche gestartet. Der Uhrenkonzern enttäuschte die Anleger mit einem sehr schwachen Zahlenausweis. Aufgrund der Nachfrageschwäche in China brachen die Umsätze und Gewinne in der ersten Jahreshälfte deutlich stärker ein als am Markt erwartet. Und auch für die kommenden Monate bleibt die Marktstimmung vor allem in China eingetrübt.