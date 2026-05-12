Swatch wiederum ist der Auffassung, dass jeder Verwaltungsrat immer auch von der Gesamt-GV abgesegnet werden muss. Bereits heute ist eine Klage von Wood gegen den Beschluss der Generalversammlung 2025 hängig vor dem Gericht im Kanton Neuenburg. Und Wood will sich noch nicht geschlagen geben: Die heutige Abstimmung sei ein klares Signal dafür, dass die Inhaberaktionäre eine Stimme im Verwaltungsrat haben wollen, sagte er nach der GV zu AWP. Er werde eine vorsorgliche Massnahme prüfen.