Es sei an der Zeit, dass die Swatch-Geschäftsleitung ihren Beschäftigten Respekt zeige und an den Verhandlungstisch zurückkehre, sagte Mathias Bolton von der internationalen Dachorganisation UNI Global ebenfalls auf Instagram. «Die Uhr tickt für Swatch, um das Richtige zu tun.» Die Dachorganisation schrieb einen Brief an Swatch-CEO Nick Hayek und Verwaltungsratspräsidentin Nayla Hayek, um eine Lösung des Konflikts zu erreichen.