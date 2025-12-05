Die von der türkischen UNI-Global-Mitgliedsorganisation Koop-Is vertretenen Mitarbeitenden erhalten unter anderem eine inflationsbedingte Lohnerhöhung, teilte Koop-Is am Freitag mit. Dazu komme eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 45 auf 40 Stunden ohne Lohnreduktion. Ab 2026 kämen zudem zwei arbeitsfreie Tage pro Woche hinzu.