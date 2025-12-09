Auch Citizen Watch, das unter anderem die Marken Citizen, Bulova, Vagary, Fréderique Constant und Alpina vertreibt, könnte von seinem selektiven Vertriebsnetz die Durchsetzung von Verkaufspreisen verlangen. Gleichzeitig scheint der Konzern laut den italienischen Wettbewerbshütern eine Überwachungstätigkeit auszuüben, indem er Handelsmassnahmen ergreift, um Händler zu bestrafen, die von den angegebenen Preisen abweichende Rabatte und Preise anbieten.