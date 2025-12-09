Laut den Angaben macht die Swatch Group mit ihren Marken wie Swatch, Tissot, Mido und Hamilton den Anschein, Verkaufspreise in Italien festzulegen und somit die Preise in ihrem selektiven Vertriebsnetz zu überwachen. Ausserdem ergreife die Gruppe möglicherweise Handelsmassnahmen gegen diejenigen Distributoren, die sich nicht an die Regeln hielten, so die Mitteilung.