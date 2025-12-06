Konzernchef Nick Hayek gestand ein, dass Konkurrenten wie Richemont eine bessere Börsenentwicklung hätten als die Swatch Group: «Das stimmt. Richemont ist aber nicht vergleichbar mit uns. Sie sind nur im Luxussegment tätig, und über 75 Prozent des Umsatzes kommt vom Schmuck, der nicht »Swiss Made« sein muss. Die industrielle Basis ist, weil sie sich nur auf Luxus konzentrieren, viel kleiner und weniger vertikalisiert als die der Swatch Group.»