Der Uhrenkonzern, zu dem nebst Swatch auch Marken wie Omega, Tissot oder Longines zählen, setzte in der ersten Hälfte des laufenden Jahres 3,12 Milliarden Franken um. Das waren 2,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Um Währungseinflüsse bereinigt betrug das Wachstum 8,5 Prozent, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Im zweiten Quartal allein legte die Swatch Group bereinigt gar um 9,4 Prozent zu.