Nachfrageeinbruch in China

Grund für die deutlich tieferen Umsätze sei die stark gesunkene Nachfrage nach Luxusgütern in China sowie auch in Hongkong und Macau, hiess es. Einzig die Marke Swatch habe sich dem negativen Trend widersetzt und die Verkäufe in China gar um 10 Prozent gesteigert. In guten Jahren erzielt die Gruppe in diesem Markt rund ein Drittel des Umsatzes.