Man habe mit allen Konzernmarken in allen Weltregionen Marktanteile gewonnen, teilte der Konzern weiter mit. Beweis dafür seien die Export-Zahlen des Segments, die im vergangenen Jahr (per Ende November) mit einem Plus von 12 Prozent über den vom Schweizerischen Uhrenverband ausgewiesenen Uhrenexporten (+7,7 Prozent) gelegen hätten.