Zudem spüren Bijouterien in Europa, dass wieder vermehrt Touristen aus Asien den "alten Kontinent" bereisen und sich teure Uhren und Schmuckstücke leisten. Swatch steigerte laut den Angaben die Verkäufe in der Schweiz um 50 Prozent. Und auch in Italien, Spanien oder Frankreich ziehe das Geschäft an.