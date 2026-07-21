In Zahlen ausgedrückt schrumpfte der Betriebsgewinn EBIT in der ersten Jahreshälfte weiter um knapp ein Viertel auf noch 52 Millionen Franken. Die dazugehörige Marge ging um 0,5 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent zurück und der Reingewinn sank auf 16 Millionen nach 17 Millionen im ersten Halbjahr 2025. Analysten hatten im Vorfeld unter dem Strich allesamt mehr erwartet, einige sogar teilweise deutlich mehr. An der Börse verlor die Aktie am Dienstag denn auch gut 8 Prozent.