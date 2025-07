Die Aktien der Swatch Group legen am Donnerstag im frühen Handel deutlich zu. Am Morgen hat der Bieler Uhrenkonzern Halbjahresergebnisse deutlich unter den Markterwartungen publiziert. Allerdings rechnet das Management nun mit einer Verbesserung in China im zweiten Halbjahr. Darauf deuten auch die jüngsten Exportzahlen.