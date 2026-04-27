Kritik an Hayek-Dominanz

Wood verfolgt seit längerem das Ziel, den Swatch-Verwaltungsrat unabhängiger zu machen, und kritisiert die Dominanz der Hayek-Familie. Präsidiert wird der VR von Nayla Hayek, während auch ihr Bruder und Gruppen-CEO Nick sowie Sohn Marc im VR sitzen. Nayla führt zudem den zur Gruppe gehörenden Juwelier Harry Winston, und auch Marc ist Teil der Gruppenleitung.