«Zwei Schweizer Ikonen schliessen sich zusammen, um eine völlig neue Art des Zeitmessens zu erfinden und künftige Generationen in die Welt der mechanischen Uhren einzuführen», verkündete die Bieler Uhrenmarke am Samstag auf Instagram. Zuerst hatte der «Blick» online darüber berichtet. «Es handelt sich dabei wohl um ein Uhrenmodell, das der legendären Luxusuhr Royal Oak von Audemars Piguet nachempfunden ist», schrieb der «Blick» weiter.