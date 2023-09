Swatch im Blancpain-Kleid

Die nicht limitierte Blancpain-Kollektion sei ab Samstag in ausgewählten Swatch-Läden zu kaufen, hiess es weiter. Dabei könne eine Person an einem Tag jeweils eine Uhr erstehen. Für die Schweiz sind zwölf Shops unter anderem in Zürich, Bern oder Genf aufgeführt. In einigen wenigen Blancpain-Stores werde sie ausgestellt aber nicht verkauft, so Swatch.