Vivian Stauffer begann seine Karriere beim Bieler Uhrenhersteller im Jahr 2002. Später wurde er Präsident von Hamilton. Die Marke wurde 1892 in Pennsylvania gegründet. Unter anderem entwarf sie für den Film «2001 - A Space Odyssey» (1968) von Stanley Kubrick verschiedene Modelle. Heute gehörte die Marke zur Swatch-Gruppe.