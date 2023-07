Erholung in China

Swatch profitierte von der weiterhin guten Nachfrage in den USA sowie der Erholung in China nach der Corona-Öffnung. In Festlandchina seien die Umsätze in Lokalwährungen deutlich im zweistelligen Prozentbereich gesteigert worden, hiess es. Zudem hätten Destinationen wie Thailand oder Macau von einer erhöhten Reisetätigkeit der Chinesinnen und Chinesen profitiert. Belebt habe sich aber auch das Geschäft in Hongkong und in Europa.