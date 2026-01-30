Das hat auch damit zu tun, dass die Swatch Group in der Produktion wie schon in der Vergangenheit bewusst auf Entlassungen und die Einführung von Kurzarbeit verzichtet hat. So will der Konzern für den erwarteten Aufschwung gewappnet sein. Und in produktionsärmeren Zeiten würden die Angestellten auch gezielt für die Forschung und Entwicklung von Produkten eingesetzt.