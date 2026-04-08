Greenwood Investors hält eigenen Angaben zufolge mehr als 0,5 Prozent des Aktienkapitals der Swatch Group. Im Mai 2025 wollte sich Wood bereits als Vertreter der Inhaberaktionäre in den Verwaltungsrat wählen lassen, scheiterte aber am Widerstand der Gründerfamilie Hayek. Denn die Hayeks halten mit rund einem Viertel des Kapitals rund 43 Prozent der Stimmen.