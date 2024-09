Nach einem längeren Forschungsaufenthalt in China kommen die Analysten von Barcleys in einer Studie zum Schluss, dass der Luxussektor im Reich der Mitte aus strukturellen Gründen noch länger schwach bleiben dürfte. Die Stimmung in China sei weiterhin schlecht und die Erholung dürfte erst weit im Jahr 2025 einsetzen. Das kommende Jahr könnte für viele Marktteilnehmer daher noch schlechter als erwartet ausfallen.