Vor allem die Nachfrage in den USA und China hat in den vergangenen Monaten beim weltgrössten Luxusgüterkonzern nachgelassen, der im Uhrengeschäft Schweizer Hersteller wie Tag Heuer, Hublot oder Zenith unter einem Dach vereint. In dieser Sparte legte LVMH im dritten Quartal organisch lediglich noch um 3 Prozent zu nach einem Wachstum von 13 Prozent in der ersten Jahreshälfte.