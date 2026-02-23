Gegenüber der «NZZ» hatten am Wochenende mit Läderach und Breitling bereits zwei weitere namhafte Unternehmen erklärt, sie würden die gezahlten Zölle zurückfordern. Breitling-Chef Georges Kern sprach von «signifikanten Beträgen». Laut den CH-Media-Zeitungen verfolgt auch der Skihersteller Stöckli die Absicht, Zollrückforderung gelten zu machen.