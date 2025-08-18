Das Unternehmen Swatch, das auch die Marken Omega, Longines und Tissot produziert, ist stark vom chinesischen Markt abhängig, musste dort im letzten Halbjahr jedoch einen massiven Umsatzrückgang hinnehmen. Der Anteil der Region China, Hongkong und Macau am Gesamtumsatz der Gruppe sank innert 18 Monaten auf 24 Prozent von zuvor 33 Prozent. Für das zweite Halbjahr rechnet der Konzern mit einer leichten Verbesserung des Konsums in China.