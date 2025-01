Der Umbau führt auch zu einem Abbau von Stellen. Mit der Zusammenlegung von Leitungsteams und weiterer Massnahmen werden laut Swica weniger als 30 Vollzeitstellen abgebaut. In all diesen Fällen werde nach internen Lösungen gesucht und wo Kündigungen unumgänglich seien, komme ein Sozialplan zum Zug, verspricht die Gruppe. Per Ende 2023 beschäftigte Swica in der Kranken- und Unfallversicherung insgesamt knapp 2000 Angestellte.