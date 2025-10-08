Swica-Zusatzversicherte können damit im Kanton Genf ab sofort wieder den vollen Leistungsumfang in Anspruch nehmen - sowohl im Universitätsspital Genf als auch in nahezu allen Privatkliniken. Voraussetzung ist, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte das «Medicalculis»-Tarifmodell akzeptieren, das auf dem Branchen-Framework des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) basiert und von der Finanzmarktaufsicht Finma anerkannt ist. Andernfalls gilt ein Maximaltarif.