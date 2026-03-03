Der designierter neuer Swica-CEO Bruder ist 55-jährig und seit drei Jahrzehnten in der Krankenversicherungsbranche engagiert: Zunächst bei Helsana, wo er bis zum Finanzchef und zum stellvertretenden CEO aufstieg. Seit 2023 hat Bruder gemäss Mitteilung die Position als Leiter des Konzernbereichs Finanzen und stellvertretender CEO bei der CSS inne. Der vierfache Vater lebt mit seiner Familie in der Zentralschweiz.