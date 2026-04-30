Swica erzielte unter dem Strich einen Gewinn von 122,8 Millionen Franken, entsprechend einem Plus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Prämieneinnahmen der Gruppe stiegen um 0,8 Prozent auf 5,98 Milliarden Franken und die Netto-Versicherungsleistungen um 0,9 Prozent auf 5,22 Milliarden. Dies habe insgesamt zu einem beinahe ausgeglichenen versicherungstechnischen Ergebnis geführt. Die Finanzmarktrendite habe dagegen netto «erfreuliche» 3,0 Prozent erreicht.