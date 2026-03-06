Zudem gingen die Kosten für Personal, Verpflegung an Bord, Gebühren oder Umweltkosten bei der Swiss deutlich nach oben. Da kam es der Airline gerade recht, dass die Treibstoffpreise tiefer waren als im Vorjahr. Hier habe die Swiss rund 100 Millionen im Vergleich zum Vorjahr gespart, sagte Weber am Rande im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Die Tankrechnung sei mit 1 Milliarde Franken der grösste einzelne Kostenblock der Airline.