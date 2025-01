Der Airbus A220-300 mit der Kennung HB-JCD hob kurz vor 15.30 Uhr in Graz ab und landete um 16.54 Uhr in Zürich, wie dem Online-Portal Flightradar24 zu entnehmen war. Ein Swiss-Sprecher bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass es sich bei diesem Flugzeug um den betroffenen Flieger handelte. Die Landung verzögerte sich, weil das Flugzeug in Zürich zuerst durchstarten musste.