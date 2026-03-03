Andere Länder haben am Montag Rückholaktionen angekündigt: Italien flog mit einem Charterflug 127 Staatsbürger aus dem Nahen Osten aus. Der Flug startete von der omanischen Hauptstadt Maskat in Richtung Heimat, wie das Aussenministerium in Rom mitteilte. Auch Deutschland hat angekündigt, Maschinen von Fluglinien nach Riad und Maskat zu schicken, um Kinder, Kranke und Schwangere zurückzuholen. Ebenfalls haben Österreich und Tschechien Rückholaktionen angekündigt.