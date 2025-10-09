Das brandneue Flugzeug kam aus dem Airbus-Werk in Toulouse und wählte auf dem Weg in die Schweiz eine der spektakulärsten Routen über die Alpen: Über den Genfersee flog der A350 mit dem Namen «Lausanne» das Rhonetal hoch, drehte mehrere Runden um das Jungfraujoch und das Matterhorn, bevor es über den Vierwaldstättersee nach Zürich flog.