Gute Nachfrage im Sommer

Immerhin sei die Nachfrage für den Sommer robust. Besonders auf den Asienrouten bleibe die Nachfrage sehr hoch, was entsprechend zu höheren Durchschnittserlösen führe, hiess es am Mittwoch weiter. Die Kunden würden immer kurzfristiger buchen. Gleichzeitig sei die Nachfrage in den Premiumklassen weiterhin sehr hoch. «Dennoch bleibt die Lage sehr volatil, was Prognosen erschwert.»