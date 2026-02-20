Die Mietzinseinnahmen gingen laut einer Mitteilung vom Freitag auf 17,9 von 19,6 Millionen Franken im Jahr zuvor zurück. Der Nettoertrag stieg auf 9,7 Millionen von 8,2 Millionen Franken. Der Marktwert des Immobilienportfolios reduzierte sich aufgrund zweier Verkäufe in der Westschweiz auf 440,1 Millionen von 532,7 Millionen Franken. Ohne diese Transaktionen stieg der Verkehrswert im Vorjahresvergleich um 0,9 Prozent auf CHF 440,1 Millionen (Ende 2024: 436,2 Mio).