Die Mietzinseinnahmen gingen laut einer Mitteilung vom Freitag auf 17,9 von 19,6 Millionen Franken im Jahr zuvor zurück. Der Nettoertrag stieg auf 9,7 Millionen von 8,2 Millionen Franken. Der Marktwert des Immobilienportfolios reduzierte sich aufgrund zweier Verkäufe in der Westschweiz auf 440,1 Millionen von 532,7 Millionen Franken. Ohne diese Transaktionen stieg der Verkehrswert im Vorjahresvergleich um 0,9 Prozent auf CHF 440,1 Millionen (Ende 2024: 436,2 Mio).
Das Gesamtergebnis verbesserte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Gesamterfolg beträgt 36'973 Franken nach einem Minus von 1,0 Millionen im Vorjahr.
Das Gesamtfondsvermögen per Ende 2025 belief sich den Angaben zufolge auf 542,3 Millionen (Ende 2024: 541,6 Mio) und das Nettofondsvermögen auf 359,0 Millionen Franken (383,1 Mio). Der Nettoinventarwert pro Anteil lag zum Stichtag bei 99,53 Franken.
Für 2025 sollen 2,40 Franken je Fondsanteil ausgeschüttet werden. Im Vorjahr waren es 2,25 Franken je Anteil gewesen. Die Ausschüttungsquote beträgt 90 Prozent. Die entsprechende Ausschüttung erfolgt am 26. März 2026.
yz/to
(AWP)