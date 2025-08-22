Die Mietzinseinnahmen sanken laut einer Mitteilung vom Freitag im ersten Halbjahr 2025 aufgrund des Verkaufs von Liegenschaften auf 9,0 von zuvor 9,7 Millionen Franken. Die Leerstandsquote wurde auf 2,1 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Jahresende 2024 reduziert.