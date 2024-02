So legten die Mietzinseinnahmen um 12 Prozent auf 19,8 Millionen Franken zu, teilte der Fonds am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die Soll-Mietzinsen stiegen bereinigt um die erfolgten Verkäufe um rund 7 Prozent auf 19,9 Millionen. Per Ende Dezember belief sich der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung auf 51 Prozent. Die Leerstandsquote ohne Projekte sank auf 3,2 von 4,3 Prozent Ende 2022.