Der Pilotenverband Aeropers nahm laut den CH-Media-Zeitungen eine eher ablehnende Haltung ein: Wenn es darum gehe, effizient und verständlich zu kommunizieren, speziell auch in Notfällen, sei es sehr hilfreich, wenn die Crew in der Muttersprache miteinander Probleme lösen könne, erklärte ein Aeropers-Sprecher.