Sein Nachfolger an der Spitze der Swiss wurde Harry Hohmeister, der Anfang 2016 ebenfalls in die Konzernleitung der Muttergesellschaft wechselte. Vranckx rückt in der Lufthansa-Gruppe nun für Hohmeister nach, da dieser die usanzgemässe Alterslimite von 60 Jahren erreicht. Damit schliesst sich wieder der Kreis von ehemaligen Swiss-Chefs.