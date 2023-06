"Wir sind zuversichtlich, vor Ablauf der Kündigungsfrist im April 2024 einen neuen GAV zu unterschreiben", sagte Vranckx am Mittwoch in der Sendung "Tagesgespräch" von Radio SRF. Eigentlich sei das Ziel, so schnell wie möglich und bis spätestens Ende Jahr einen neuen GAV mit dem Kabinenpersonal abzuschliessen. Es habe die höchste Priorität, einen ausgewogenen GAV für alle Parteien zu finden.