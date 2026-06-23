Bereits Ende März hatte die Swiss aus Sicherheitsgründen ihren Flugstopp für einzelne Ziele im Nahen Osten verlängert. Damals hiess es, die Airline werde die Flüge sowohl nach Dubai als auch nach Tel Aviv bis und mit 31. Mai aussetzten. Die Aussetzung der Flüge nach Dubai wurde im Mai ein erstes Mal verlängert. Die Flüge nach Tel Aviv sollen ab dem 1. August wieder aufgenommen werden.