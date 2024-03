Oliver Buchhofer, heute Head of Operations, übernimmt laut einer Mitteilung der Lufthansa-Tochter vom Dienstag die neugeschaffene Position zum 1. Mai 2024. Der COO ergänze die bisherige Geschäftsleitung. Damit werde die Airline künftig von einem vierköpfigen Gremium geleitet. Der 47-jährige Buchhofer gehört derzeit als Head of Operations bereits dem erweiterten Management Board an.