Die Swiss hat einen Nachfolger für den per Ende Juni abtretenden Firmenchef Dieter Vranckx gefunden. Jens Fehlinger übernimmt per 1. Oktober 2024 die Aufgabe des CEO, wie die Fluggesellschaft am Freitag mitteilte. Bis zu seinem Antritt wird Kommerzchefin Heike Birlenbach die Fluggesellschaft als CEO ad interim führen.