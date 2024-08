Die Fluggesellschaft Swiss hat Julia Wetter-Studinka per 1. September zur neuen Verkaufschefin für die Region Schweiz ernannt. In dieser Funktion wird sie für die kommerziellen Verkaufsaktivitäten aller Passagier-Airlines der Lufthansa-Gruppe in der Schweiz verantwortlich sein, wie die Swiss am Freitag mitteilte.